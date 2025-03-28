Подорожание овощей в Харькове не коснулось только некоторых продуктов, сообщает Политика.

Как информируют аналитики проекта EastFruit, повышение стоимости проходит на фоне общих тенденций в стране. Однако картофель предлагается к продаже по цене от 16 до 26 гривен за килограмм, что на 12% дешевле по сравнению с прошлой неделей.

Эксперты отмечают, что это стало возможным из-за активной распродажи продукции, которая теряет свое качество после наступления теплой погоды. Кроме того, многие фермеры пытаются уменьшить запасы картофеля, распродавая его из хранилищ перед началом нового сезона.

Однако, несмотря на падение стоимости, картофель в Украине все равно стоит на 23% больше, чем в прошлом, что свидетельствует, что произошло подорожание овощей в Харькове. Торговая активность в этом сегменте оставляет желать лучшего, поскольку спрос на картофель значительно упал.

Что касается цен на помидоры, то они также значительно упали в цене. Стоимость на тепличные томаты снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом. Теперь их можно приобрести за сумму от 70 до 90, что на 17% дешевле, чем на прошлой неделе. Такая ситуация объясняется стабильными поставками из Турции.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.