Попри відсутність змін у тарифах на газ у Харкові, містяни будуть змушені платити більше.

Тарифи на газ у Харкові в квітні 2025 року залишаються без змін, але споживачі, у яких обсяг споживання блакитного палива зріс, отримають більші суми до сплати за доставку газу, повідомляє Politeka.

У 2025 році українці отримали нові платіжки за доставку газу, в яких вказано збільшення сум для тих, у кого споживання блакитного палива за минулий рік зросло.

Тепер кожен споживач платить за постачання газу фіксовану суму протягом року, яку переглядають щорічно. Тарифний план на доставку не змінюється завдяки мораторію на підвищення вартості в умовах воєнного стану, проте обсяг споживання може змінюватися, що й впливає на розмір платіжки.

Суми у платіжках залежать від двох факторів: вартості на постачання та обсягу споживаного палива, які між собою перемножуються. Відповідні розцінки можна знайти на офіційному сайті газорозподільної компанії або безпосередньо в платіжці.

Водночас, у Верховній Раді обговорюється законопроєкт, який може скасувати плату за доставку газу для населення, особливо для тих, хто не користується газом. У випадку його ухвалення це стосуватиметься і тарифів на газ у Харкові, а також може бути актуальним для жителів сільської місцевості, які витратили свої кошти на проведення газових комунікацій.

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