Несмотря на отсутствие изменений в тарифах на газ в Харькове, горожане будут вынуждены платить больше.

Тарифы на газ в Харькове в апреле 2025 года остаются прежними, но потребители, у которых объем потребления голубого топлива возрос, получат большие суммы к оплате за доставку газа, сообщает Politeka.

В 2025 году украинцы получили новые платежки за доставку газа, в которых указано увеличение сумм для тех, у кого потребление голубого топлива за прошлый год выросло.

Теперь каждый потребитель платит за поставку газа фиксированную сумму за год, которую пересматривают ежегодно. Тарифный план на доставку не изменяется благодаря мораторию на повышение стоимости в условиях военного положения, однако объем потребления может изменяться, что и влияет на размер платежа.

Суммы в платежках зависят от двух факторов: стоимости на поставки и объема потребляемого топлива, которые между собой умножаются. Подходящие расценки можно найти на официальном сайте газораспределительной компании или непосредственно в платежке.

В то же время, в Верховной Раде обсуждается законопроект, который может отменить плату за доставку газа для населения, особенно для тех, кто не пользуется газом. В случае его принятия это касается и тарифов на газ в Харькове, а также может быть актуальным для жителей сельской местности, которые потратили свои средства на проведение газовых коммуникаций.

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