За останній місяць подорожчання яєць в Харкові встановило приблизно на 25%.

Ціни на ключові продукти продовжують зростати - вже зараз спостерігається подорожчання яєць в Харкові, повідомляє Politeka.net.

Такі дані опублікували у Мінфіні.

Після різкого зростання вартості цього продукту восени 2024 року - в січні та лютому їх ціна знизилася на 15-20%. Проте зараз вони знову стрімко пішли вгору.

Станом на сьогодні в місті десяток яєць коштує від 60 до 85 грн, залежно від категорії, пакування та виробника. За останній місяць підвищення вартості встановило приблизно на 25%.

У березні цього року українські супермаркети демонструють різну цінову політику щодо цього продукту - деякі здорожчали більше, інші показали мінімальний ріст вартості. Згідно з даними Мінфіну, середня ціна десятка категорії С1 від "Квочки" становить 79,60 грн, зокрема в мережі "Auchan".

У той же час ціни на яйця "Ясенсвіт" різняться в залежності від магазину. Їх середня вартість складає 72,86 гривень, при цьому в "Auchan" вони продаються за найнижчою ціною – 69,40, в "Novus" – 70,99, а в "Megamarket" – 78,20.

Експерти не дають оптимістичних прогнозів і на квітень. Напередодні Великодня можливе подальше подорожчання яєць в Харкові через підвищений попит. Водночас після свят ціни можуть стабілізуватися або навіть знизитися.

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