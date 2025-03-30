Цены на ключевые продукты продолжают расти – уже сейчас наблюдается подорожание яиц в Харькове, сообщает Politeka.net.

Такие данные опубликовали в Минфине.

После резкого роста стоимости этого продукта осенью 2024 года – в январе и феврале их цена снизилась на 15-20%. Однако сейчас они снова стремительно пошли вверх.

По состоянию на сегодняшний день в городе десяток стоит от 60 до 85 грн, в зависимости от категории, упаковки и производителя. За последний месяц повышение стоимости установило примерно на 25%.

В марте этого года украинские супермаркеты демонстрируют разную ценовую политику по этому продукту – некоторые подорожали больше, другие показали минимальный рост. Согласно данным Минфина, средняя стоимость десятка категории С1 от "Квочка" составляет 79,60 грн, в том числе в сети "Auchan".

В то же время цены на "Ясенсвит" разнятся в зависимости от магазина. Их средняя стоимость составляет 72,86 гривен, при этом у Auchan они продаются по самой низкой стоимости – 69,40, у Novus – 70,99, а у Megamarket – 78,20.

Эксперты не дают оптимистических прогнозов и на апрель. В преддверии Пасхи возможно дальнейшее подорожание яиц в Харькове из-за повышенного спроса. В то же время, после праздников цены могут стабилизироваться или даже снизиться.

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