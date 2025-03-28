Подорожчання м'яса у Харкові відбувалося впродовж шести місяців поспіль, і в березні досягло свого піку, повідомляє Політека.

Про це свідчать дані, опубліковані Асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ). Якщо ще на початку року вартість курятини залишалася стабільною, то з середини лютого вона почала поступово, але впевнено рости.

За даними аналітиків, основною причиною стали вищі ціни на корми. Вартість зернових та олійних культур, які є основними складовими раціону птиці, продовжує відновлюватися, що впливає на те, скільки доведеться платити за готову продукцію. Окрім цього, значну роль відіграє збільшення витрат на енергоносії та логістику.

З огляду на подорожчання м'яса у Харкові, станом на кінець березня куряча тушка в середньому коштує 94,10 гривні за кілограм, хоча ще в лютому її можна було придбати за 85,60 гривні. Стегно також виросло з 114 до 125 гривен. Найбільше доведеться платити за куряче філе – якщо в лютому його можна було знайти за 173 гривні, то зараз - вже 185.

Жителі міста помітили, що ціни у різних торговельних мережах теж суттєво відрізняються. Наприклад, у "Сільпо" філе коштує 181, тоді як в "Ашані" воно доступне за 174. Водночас у "Мегамаркеті" – 200.

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