Подорожание мяса в Харькове происходило в течение шести месяцев подряд, и в марте достигло своего пика, сообщает Политика.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Ассоциацией "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ). Если еще в начале года стоимость курятины оставалась стабильной, то с середины февраля она начала постепенно расти, но уверенно.

По данным аналитиков, основной причиной стали более высокие цены на корма. Стоимость зерновых и масличных культур, являющихся основными составляющими рациона птицы, продолжает восстанавливаться, что влияет на то, сколько придется платить за готовую продукцию. Кроме того, значительную роль играет увеличение расходов на энергоносители и логистику.

Учитывая подорожание мяса в Харькове, к концу марта куриная тушка в среднем стоит 94,10 гривны за килограмм, хотя еще в феврале ее можно было приобрести за 85,60 гривны. Бедро также выросло со 114 до 125 гривен. Больше всего придется платить за куриное филе – если в феврале его можно было найти за 173 гривны, то сейчас – уже 185.

Жители города заметили, что цены в разных торговых сетях тоже существенно разнятся. Например, в "Сильпо" филе стоит 181, тогда как в "Ашане" оно доступно за 174. В то же время в "Мегамаркете" - 200.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.