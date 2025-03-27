Дізнайтеся, що обіцяє прогноз погоди у Харкові на 28 березня.

Прогноз погоди у Харкові на 28 березня обіцяє теплу весняну погоду, повідомляє Politeka.

За даними синоптиків, день буде переважно хмарним, проте опади не передбачаються. Температура повітря коливатиметься від +6°C вранці до +15°C вдень, а ввечері опуститься до +10°C. Вітер помірний – 2-3 м/с, тиск стабільний на рівні 748-749 мм рт. ст.

Вологість повітря суттєво зменшиться протягом дня: якщо вночі вона складе 88%, то опівдні знизиться до 37%. Це сприятиме комфортному перебуванню на вулиці. Синоптики також відзначають, що погода буде стабільною, без різких перепадів температури та атмосферного тиску.

Історичні дані свідчать, що у минулі роки цей день міг бути значно більш екстремальним за температурними показниками. Так, рекордний максимум на 28 березня було зафіксовано у 1983 році, коли повітря прогрілося до +20°C. А найнижчий показник на цю дату зареєстровано у 1987 році – тоді температура опускалася до -12°C.

Народні передбачення на цей день підказують, що погоду передвіщають вода і птахи. У давнину вірили: якщо весняна вода тече повільно, то рік може видатися важким. А якщо у цей день прилітають чайки, варто очікувати тепла.

Отже, прогноз погоди у Харкові на 28 березня обіцяє сприятливу та теплу добу без опадів – чудова нагода насолодитися весняною атмосферою.

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