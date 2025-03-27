Прогноз погоды в Харькове на 28 марта сулит теплую весеннюю погоду, сообщает Politeka.

По данным синоптиков, день будет преимущественно облачным, однако осадки не ожидаются. Температура воздуха будет колебаться от +6°C утром до +15°C днем, а вечером опустится до +10°C. Ветер умеренный – 2-3 м/с, давление стабильное на уровне 748-749 мм рт. ст.

Влажность воздуха существенно снизится в течение дня: если ночью она составит 88%, то в полдень снизится до 37%. Это будет способствовать комфортному пребыванию на улице. Синоптики также отмечают, что погода будет стабильной без резких перепадов температуры и атмосферного давления.

Исторические данные свидетельствуют, что в прошлые годы этот день мог быть значительно экстремальнее по температурным показателям. Так, рекордный максимум на 28 марта был зафиксирован в 1983 году, когда воздух прогрелся до +20°C. Самый же низкий показатель на эту дату зарегистрирован в 1987 году – тогда температура опускалась до -12°C.

Наши предки предсказывали, что в этот день ожидается дождь. В старину верили: если весенняя вода течет медленно, то год может показаться тяжелым. А если в этот день прилетают чайки, то стоит ожидать тепла.

Итак, прогноз погоды в Харькове на 28 марта обещает благоприятные и теплые сутки без осадков – отличная возможность насладиться весенней атмосферой.

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