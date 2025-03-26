Грошова допомога в Харкові забезпечується «Карітас» та «Правозахисною групою».

Волонтери організували правову та психологічну підтримку українцям, а також їм надається грошова допомога в Харкові, повідомляє Politeka.net.

Проєкт діє за фінансової підтримки Карітасу Швейцарії, Швейцарської солідарності та Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва.

Підтримка забезпечується «Карітас Харків» та «Правозахисною групою», які пропонують:

прийом заявок на правову та гуманітарну допомогу;

підготовку звернень щодо воєнних злочинів для подальшого розгляду в ООН та Міжнародному кримінальному суді;

психологічну підтримку;

юридичний супровід на національному та міжнародному рівнях для всіх категорій постраждалих;

вторинну сім’ям полонених і зниклих безвісти (як цивільних, так і військових).

Правова підтримка для родичів полонених та зниклих

Вторинна правова допомога включає:

призначення юриста для супроводу справи;

підготовку запитів щодо пошуку зниклої особи;

взаємодію з державними органами та міжнародними інституціями.

Кому надається

Отримати допомогу можуть люди, які постраждали через:

пошкодження майна;

поранення;

загибель рідних;

перебування в полоні (як цивільні, так і військові);

зникнення безвісти (як цивільні, так і військові);

катування.

Грошова допомога в Харкові передбачена для

цивільних осіб, які отримали поранення;

цивільних полонених та зниклих безвісти;

сімей загиблих цивільних;

осіб, які постраждали від катувань.

Для отримання потрібно надати:

Пошкоджене майно: паспорт, документи на власність, фото чи акт обстеження.

Поранення: паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок, реквізити банківської картки.

Втрата родича: паспорт заявника, документи про спорідненість, лікарський висновок, свідоцтво про смерть, реквізити картки.

Полонені або зниклі безвісти: паспорт заявника, документи про спорідненість, документи зниклої особи, реквізити картки.

Катування: ідентифікаційний код, медичні висновки, реквізити картки.

Важливо: необхідно мати копії.

Де отримати

ГО «Харківська правозахисна група»

Адреса: Харків, вул. Ярославська, 21В

Телефон для запису: +38 (050) 541 87 07

ГО «Карітас Харків»

Адреса: Харків, просп. Героїв Харкова, 122

Телефон для запису: 0 800 336 734

Прийом здійснюється лише за попереднім записом.

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