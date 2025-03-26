Волонтери організували правову та психологічну підтримку українцям, а також їм надається грошова допомога в Харкові, повідомляє Politeka.net.

Проєкт діє за фінансової підтримки Карітасу Швейцарії, Швейцарської солідарності та Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва.

Підтримка забезпечується «Карітас Харків» та «Правозахисною групою», які пропонують:

  • прийом заявок на правову та гуманітарну допомогу;

  • підготовку звернень щодо воєнних злочинів для подальшого розгляду в ООН та Міжнародному кримінальному суді;

  • психологічну підтримку;

  • юридичний супровід на національному та міжнародному рівнях для всіх категорій постраждалих;

  • вторинну сім’ям полонених і зниклих безвісти (як цивільних, так і військових).

Правова підтримка для родичів полонених та зниклих

Вторинна правова допомога включає:

  • призначення юриста для супроводу справи;

  • підготовку запитів щодо пошуку зниклої особи;

  • взаємодію з державними органами та міжнародними інституціями.

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Кому надається

Отримати допомогу можуть люди, які постраждали через:

  • пошкодження майна;

  • поранення;

  • загибель рідних;

  • перебування в полоні (як цивільні, так і військові);

  • зникнення безвісти (як цивільні, так і військові);

  • катування.

Грошова допомога в Харкові передбачена для

  • цивільних осіб, які отримали поранення;

  • цивільних полонених та зниклих безвісти;

  • сімей загиблих цивільних;

  • осіб, які постраждали від катувань.

Для отримання потрібно надати:

  • Пошкоджене майно: паспорт, документи на власність, фото чи акт обстеження.

  • Поранення: паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок, реквізити банківської картки.

  • Втрата родича: паспорт заявника, документи про спорідненість, лікарський висновок, свідоцтво про смерть, реквізити картки.

  • Полонені або зниклі безвісти: паспорт заявника, документи про спорідненість, документи зниклої особи, реквізити картки.

  • Катування: ідентифікаційний код, медичні висновки, реквізити картки.

Важливо: необхідно мати копії.

Де отримати

ГО «Харківська правозахисна група»
Адреса: Харків, вул. Ярославська, 21В
Телефон для запису: +38 (050) 541 87 07

ГО «Карітас Харків»
Адреса: Харків, просп. Героїв Харкова, 122
Телефон для запису: 0 800 336 734

Прийом здійснюється лише за попереднім записом.

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