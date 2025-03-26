Волонтери організували правову та психологічну підтримку українцям, а також їм надається грошова допомога в Харкові, повідомляє Politeka.net.
Проєкт діє за фінансової підтримки Карітасу Швейцарії, Швейцарської солідарності та Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва.
Підтримка забезпечується «Карітас Харків» та «Правозахисною групою», які пропонують:
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прийом заявок на правову та гуманітарну допомогу;
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підготовку звернень щодо воєнних злочинів для подальшого розгляду в ООН та Міжнародному кримінальному суді;
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психологічну підтримку;
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юридичний супровід на національному та міжнародному рівнях для всіх категорій постраждалих;
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вторинну сім’ям полонених і зниклих безвісти (як цивільних, так і військових).
Правова підтримка для родичів полонених та зниклих
Вторинна правова допомога включає:
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призначення юриста для супроводу справи;
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підготовку запитів щодо пошуку зниклої особи;
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взаємодію з державними органами та міжнародними інституціями.
Кому надається
Отримати допомогу можуть люди, які постраждали через:
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пошкодження майна;
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поранення;
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загибель рідних;
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перебування в полоні (як цивільні, так і військові);
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зникнення безвісти (як цивільні, так і військові);
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катування.
Грошова допомога в Харкові передбачена для
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цивільних осіб, які отримали поранення;
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цивільних полонених та зниклих безвісти;
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сімей загиблих цивільних;
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осіб, які постраждали від катувань.
Для отримання потрібно надати:
-
Пошкоджене майно: паспорт, документи на власність, фото чи акт обстеження.
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Поранення: паспорт, ідентифікаційний код, медичний висновок, реквізити банківської картки.
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Втрата родича: паспорт заявника, документи про спорідненість, лікарський висновок, свідоцтво про смерть, реквізити картки.
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Полонені або зниклі безвісти: паспорт заявника, документи про спорідненість, документи зниклої особи, реквізити картки.
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Катування: ідентифікаційний код, медичні висновки, реквізити картки.
Важливо: необхідно мати копії.
Де отримати
ГО «Харківська правозахисна група»
Адреса: Харків, вул. Ярославська, 21В
Телефон для запису: +38 (050) 541 87 07
ГО «Карітас Харків»
Адреса: Харків, просп. Героїв Харкова, 122
Телефон для запису: 0 800 336 734
Прийом здійснюється лише за попереднім записом.
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