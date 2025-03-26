Дізнайтеся, якими будуть тарифи на світло з 1 квітня в Харкові для різних категорій споживачів.

Тарифи на світло з 1 квітня в Харкові змінюються для деяких споживачів, повідомляє Politeka.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №632, максимальна вартість кіловат-години може сягати 6,48 грн. Однак для окремих користувачів ці зміни не будуть відчутні відразу. Базово все залишиться незмінним на рівні 4,32 грн/кВт-рік щонайменше до кінця квітня 2025 року для мешканців квартир, приватних будинків і гуртожитків.

Для власників трьохзонних лічильників умови будуть залежати залежно від часу користування. У пікові години (08:00–11:00, 20:00–22:00) вартість становить 6,48 гривні за кіловат-годину, у напівпікові години – 4,34 гривні, а в нічний період (23:00–07:00) – 1,728 гривні. Споживачі з двозонними лічильниками платять 2,16 гривні за електрику, спожиту вночі.

Для домогосподарств, які мають електроопалення, передбачена спеціальна ставка: 2,64 грн/кВт-год на перші 2000 кВт-год на місяць. Якщо цей ліміт буде перевищено, вартість для них становить 4,32 грн/кВт-год.

Отже, кінцева сума у ​​платіжках для споживачів із зовнішніми типами лічильників буде залежати від часу та рівня споживання електроенергії.