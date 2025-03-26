Узнайте, какими будут тарифы на свет с 1 апреля в Харькове для разных категорий потребителей.

Тарифы на свет с 1 апреля в Харькове изменяются некоторым потребителям, сообщает Politeka.

Согласно постановлению Кабинета Министров №632, максимальная стоимость киловатт-часа может достигать 6,48 грн. Однако для отдельных пользователей эти изменения не будут ощутимы сразу. Базово все останется неизменным на уровне 4,32 грн/кВт-год как минимум до конца апреля 2025 года для жильцов квартир, частных домов и общежитий.

Для владельцев трехзонных счетчиков условия будут зависеть в зависимости от времени использования. В пиковые часы (08:00–11:00, 20:00–22:00) стоимость составляет 6,48 гривны за киловатт-час, в полупиковые часы – 4,34 гривны, а в ночной период (23:00–07:00) – 1,728 гривны. Потребители с двухзонными счетчиками платят 2,16 гривны за электричество, потребленное ночью.

Для домохозяйств, имеющих электроотопление, предусмотрена специальная ставка: 2,64 грн/кВт-ч на первые 2000 кВт-ч в месяц. Если этот предел будет превышен, стоимость для них составляет 4,32 грн/кВт-час.

Следовательно, конечная сумма в платежках для потребителей с внешними типами счетчиков будет зависеть от времени и уровня потребления электроэнергии.