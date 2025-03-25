Кінець опалювального сезону в Харкові у 2025 році залежатиме від погодних умов.

Місцева влада вже готується до того, що кінець опалювального сезону в Харкові може відбутися ранеше, повідомляє Політека.

Попри те, що прогнозується похолодання в березні, у місті спостерігається тенденція до раннього потепління.

Нагадаємо, що в 2024 році тепло було вимкнено раніше звичного терміну, 26 березня, через аномально теплу погоду. Такий крок був зроблений для зменшення навантаження на енергосистему міста.

У 2025 році ситуація повторюється: тепла погода змусила міську владу перейти на дискретний режим роботи котелень.

Міський голова Ігор Терехов пояснив, що в денні години, коли температура підвищується, подача тепла зменшується, а вночі – збільшується. Це дозволяє не тільки зберегти комфортні умови в будинках, а й знизити витрати на енергоресурси, зокрема, газ. На даний момент в місті вдалося зменшити витрати газу на 20%.

Однак, за словами мера, повний кінець опалювального сезону в Харкові зараз недоцільний, оскільки на найближчі дні прогнозують зниження температури до мінусових показників.

Згідно з нормативами, батареї можуть відключити, коли середньодобова температура повітря перевищить +8°C і буде триматися такою протягом трьох діб поспіль. Тому точна дата вимкнення тепла у 2025 році залежатиме від того, як швидко стабілізується температура на вулиці.

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