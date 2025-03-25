Местные власти уже готовятся к тому, что конец отопительного сезона в Харькове может состояться раньше, сообщает Политека.
Несмотря на прогнозирование похолодания в марте, в городе наблюдается тенденция к раннему потеплению.
Напомним, что в 2024 году тепло было выключено раньше привычного срока, 26 марта, из-за аномально теплой погоды. Такой шаг был предпринят для уменьшения нагрузки на энергосистему города.
В 2025 году ситуация повторяется: теплая погода заставила городские власти перейти на дискретный режим работы котельных.
Мэр Игорь Терехов пояснил, что в дневные часы, когда температура повышается, подача тепла уменьшается, а ночью – увеличивается. Это позволяет не только сохранить комфортные условия в домах, но и снизить затраты на энергоресурсы, в частности газ. На данный момент в городе удалось снизить расход газа на 20%.
Однако, по словам мэра, полный конец отопительного сезона в Харькове сейчас нецелесообразен, поскольку на ближайшие дни прогнозируют понижение температуры до минусовых показателей.
Согласно нормативам, батареи могут отключить, когда среднесуточная температура воздуха превысит +8°C и будет держаться таковой в течение трех суток подряд. Поэтому точная дата отключения тепла в 2025 будет зависеть от того, как быстро стабилизируется температура на улице.
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