Ознайомтесь з таблицею із середніми балами НМТ, необхідними прохідними для вступу в Харкові на бюджетні місця ВНЗ, передає Політека.

Для вступу на бюджетну форму навчання у абітурієнтові на НМТ треба набрати достатню кількість балів, йдеться на сайті osvita.ua.

Верховна Рада підтримала законопроєкт №12053 про правила проведення державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року.

У 2025 році буде проводитись оцінювання у форматі мультимедійного тесту, передає Політека.

Проведення Державної підсумкової атестації у четвертих, дев'ятих та 11 класах не передбачено.

школа, діти

Відповідно тест здаватимуть випускники, що вступатимуть до закладів вищої освіти.

студенти

Вступникам варто знати, яку оцінку вимагає кожен ВНЗ.

Університет імені В.Н. Каразіна - 156,86;

Технічний "Харківський політехнічний інститут" - 149,45;

Університет радіоелектроніки 155,86;

Національний автомобільно-дорожній - 138,53;

Державний біотехнологічний - 139,67.

Національний аерокосмічний ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" - 145,07.

Педагогічний університет імені Г.С. Сковороди - 144,51 319 та медичний - 151,64.

Відомо, що вже почалася реєстрація на основну сесію Національного мультипредметного тесту 2025 року.

До 3 квітня поточного року, включно, майбутні вступники можуть подати заявки на складання іспиту.

Національний мультипредметний тест 2025 року пройде з 14 травня по 25 липня.

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