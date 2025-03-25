Для вступу на бюджет у виші Харкова потрібно набрати кількість балів на НМТ-2025, що варіюється в залежності від закладу.

Ознайомтесь з таблицею із середніми балами НМТ, необхідними прохідними для вступу в Харкові на бюджетні місця ВНЗ, передає Політека.

Для вступу на бюджетну форму навчання у абітурієнтові на НМТ треба набрати достатню кількість балів, йдеться на сайті osvita.ua.

Верховна Рада підтримала законопроєкт №12053 про правила проведення державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року.

У 2025 році буде проводитись оцінювання у форматі мультимедійного тесту, передає Політека.

Проведення Державної підсумкової атестації у четвертих, дев'ятих та 11 класах не передбачено.

Відповідно тест здаватимуть випускники, що вступатимуть до закладів вищої освіти.

Вступникам варто знати, яку оцінку вимагає кожен ВНЗ.

Університет імені В.Н. Каразіна - 156,86;

Технічний "Харківський політехнічний інститут" - 149,45;

Університет радіоелектроніки 155,86;

Національний автомобільно-дорожній - 138,53;

Державний біотехнологічний - 139,67.

Національний аерокосмічний ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" - 145,07.

Педагогічний університет імені Г.С. Сковороди - 144,51 319 та медичний - 151,64.

Відомо, що вже почалася реєстрація на основну сесію Національного мультипредметного тесту 2025 року.

До 3 квітня поточного року, включно, майбутні вступники можуть подати заявки на складання іспиту.

Національний мультипредметний тест 2025 року пройде з 14 травня по 25 липня.

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