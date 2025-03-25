Для поступления на бюджет в ВУЗе Харькова нужно набрать количество баллов на НМТ-2025, что варьируется в зависимости от заведения.

Ознакомьтесь с таблицей со средними баллами НМТ , необходимыми проходными для поступления в Харьков на бюджетные места ВУЗа, передает Политика.

Для поступления на бюджетную форму обучения в абитуриенте НМТ нужно набрать достаточное количество баллов, говорится на сайте osvita.ua.

Верховная Рада поддержала законопроект №12053 о правилах проведения государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года.

В 2025 году будет проводиться оценка в формате мультимедийного теста, передает Политика.

Проведение Государственной итоговой аттестации в четвертых, девятых и 11 классах не предусмотрено.

Соответственно тест будут сдавать выпускники, поступающие в высшие образования.

Поступающим стоит знать, какую оценку требует каждый вуз.

Университет имени В.Н. Каразина – 156,86;

Технический "Харьковский политехнический институт" – 149,45;

Университет радиоэлектроники 155,86;

Национальный автомобильно-дорожный – 138,53;

Государственный биотехнологический – 139,67.

Национальный аэрокосмический им. М. Есть. Жуковского "Харьковский авиационный институт" – 145,07.

Педагогический университет им. Г.С. Сковороды – 144,51 319 и медицинский – 151,64.

Известно, что началась регистрация на основную сессию Национального мультипредметного теста 2025 года.

До 3 апреля текущего года, включая будущих поступающих, могут подать заявки на сдачу экзамена.

Национальный мультипредметный тест 2025 пройдет с 14 мая по 25 июля.

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