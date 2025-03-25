Ознакомьтесь с таблицей со средними баллами НМТ , необходимыми проходными для поступления в Харьков на бюджетные места ВУЗа, передает Политика.
Для поступления на бюджетную форму обучения в абитуриенте НМТ нужно набрать достаточное количество баллов, говорится на сайте osvita.ua.
Верховная Рада поддержала законопроект №12053 о правилах проведения государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года.
В 2025 году будет проводиться оценка в формате мультимедийного теста, передает Политика.
Проведение Государственной итоговой аттестации в четвертых, девятых и 11 классах не предусмотрено.
Соответственно тест будут сдавать выпускники, поступающие в высшие образования.
Поступающим стоит знать, какую оценку требует каждый вуз.
Университет имени В.Н. Каразина – 156,86;
Технический "Харьковский политехнический институт" – 149,45;
Университет радиоэлектроники 155,86;
Национальный автомобильно-дорожный – 138,53;
Государственный биотехнологический – 139,67.
Национальный аэрокосмический им. М. Есть. Жуковского "Харьковский авиационный институт" – 145,07.
Педагогический университет им. Г.С. Сковороды – 144,51 319 и медицинский – 151,64.
Известно, что началась регистрация на основную сессию Национального мультипредметного теста 2025 года.
До 3 апреля текущего года, включая будущих поступающих, могут подать заявки на сдачу экзамена.
Национальный мультипредметный тест 2025 пройдет с 14 мая по 25 июля.
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