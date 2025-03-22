В обленерго попередили про заплановані графіки відключення світла в Харкові та області на неділю, 23 березня 2025 року.

У "Харківобенерго" розповіли, які графіки відключення світла заплановано в Харкові та області на неділю, 23 березня 2025 року, пише Політека.

У Харкові 23 березня з 8:30 до 16:00 частково буде знеструмлено Салтівський і Київський райони. Графіки відключення електроенергії запроваджують у звʼязку з необхідністю ліквідувати пошкодження, яких завдали російські окупаційні війська.

Обмеження, як повідомляє Політека, діятимуть за такими адресами:

вулиці Манченківська, Костельна, Бориса Ромашова, Панаса Мирного, Івана Багмута, провулок Семенівський;

вулиця Квітуча (будинки по непарній стороні 83-107, по парній 106-136);

вул. Леся Сердюка (непарні 1-47);

вул. Бучми (парні буд. 6-24а, 28/64, 30-46в, 50, 52);

Леся Сердюка (буд. 4, 10, 12, 16);

Академіка Павлова (парн. 158а-162ж);

Світла (будинки 17-23в, 27-29а, 39-43, 44, 45-49б);

Гвардійців Широнінців (буд. 50, 50в, 50/29, 60, 62, 70, 70б, 72а, 73, 73а-г, 74б, 74г, 77, 79, 79а-г, 81);

Нескорених (15а, 15б, 17, 17а, 17б, 19, 19а-гг, 21, 21а, 29, 29а-в, 31, 31а, 31б, 33, 33а-е, 37, 37а-д, 43, 45, 47, 47а, 47б, 47д, 49);

проспект Тракторобудівників (непар. 103-107в, пар. 158-162е);

По Харківській області наразі не повідомляється про запровадження графіків відключення світла на 23 березня 2025 року. Але вже відомо, що в понеділок, 24 числа, без електроенергії залишаться мешканці Люботинської громади.

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