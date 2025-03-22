В облэнерго предупредили о планируемых графиках отключения света в Харькове и области на воскресенье, 23 марта 2025 года.

В "Харьковобэнерго" рассказали, какие графики отключения света запланированы в Харькове и области на воскресенье, 23 марта 2025 года, пишет Политека.

В Харькове 23 марта с 8:30 до 16:00 частично будут обесточены Салтовский и Киевский районы. Графики отключения электроэнергии вводятся в связи с необходимостью ликвидировать повреждения, нанесенные российскими оккупационными войсками.

Ограничения, как сообщает Политека, будут действовать по следующим адресам:

улицы Манченковская, Костельная, Бориса Ромашова, Панаса Мирного, Ивана Багмута, переулок Семеновский;

улица Цветущая (дома по нечетной стороне 83-107, по четной 106-136);

ул. Леся Сердюка (нечетные 1-47);

ул. Бучмы (парные д. 6-24а, 28/64, 30-46в, 50, 52);

Леся Сердюка (д. 4, 10, 12, 16);

Академика Павлова (парн. 158а-162ж);

Света (дома 17-23в, 27-29а, 39-43, 44, 45-49б);

Гвардейцев Широнинцев (д. 50, 50в, 50/29, 60, 62, 70, 70б, 72а, 73, 73а-г, 74б, 74г, 77, 79, 79а-г, 81);

Непокоренных (15а, 15б, 17, 17а, 17б, 19, 19а-гг, 21, 21а, 29, 29а-в, 31, 31а, 31б, 33, 33а-е, 37, 37а-д,4 49);

проспект Тракторостроителей (непар. 103-107в, пар. 158-162е);

По Харьковской области пока не сообщается о введении графиков отключения света на 23 марта 2025 года. Но уже известно, что в понедельник, 24 числа, без электроэнергии останутся жители Люботинской общины.

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