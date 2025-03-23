У Харкові знову спостерігається подорожчання хліба, стало відомо де купити дешевше.

У Харкові, як і по всій Україні, спостерігається подорожчання хліба, основні причини – збільшення вартості сировини, логістики, електроенергії та оплати праці, повідомляє Політека.

Однак покупці можуть заощадити, обираючи магазини з найвигіднішими цінами.

Наскільки подорожчав хліб у Харкові у 2025 році?

З початку року борошняні вироби в Україні дорожчають на 1,5–1,7% щомісяця, і за прогнозами, у березні-травні може збільшитися ще на 5–10%. До кінця 2025 року зростання може становити до 20%. Світова економічна ситуація також впливає на динаміку вартості України.

За даними Держстату, у лютому продукти подорожчали на 1,2%, а річна інфляція сягнула 15%.

Пшеничний (борошно вищого ґатунку) – подорожчав на 3,4%.

Пшеничний (борошно першого ґатунку) – зріс у вартості на 2,1%.

Житній – на 0,7%.

Батон (500 г) – додав 2,4%.

Де найдешевше купити?

АТБ – 23,90 гривень (0,6 кг) (без акційних знижок).

Фора – 35,70 грн.

Fozzyshop - 37,40.

Megamarket – 39,80 грн.

Novus – 41,49 грн.

Сільпо - 43,25.

Зростання у 2025 році зберігає тенденцію, що розпочалася ще у 2024 році.

Експерти попереджають, що подорожчання хліба у Харкові продовжиться, але покупці можуть заощаджувати, обираючи продукцію за нижчими цінами.

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