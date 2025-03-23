В Харькове снова наблюдается подорожание хлеба, стало известно, где купить дешевле.

В Харькове, как и по всей Украине, наблюдается подорожание хлеба, основные причины – увеличение стоимости сырья, логистики, электроэнергии и оплаты труда, передает Политека.

Однако покупатели могут сэкономить, выбирая магазины с наиболее выгодными ценами.

Насколько подорожал хлеб в Харькове в 2025 году?

С начала года мучные изделия в Украине дорожает на 1,5–1,7% ежемесячно, и по прогнозам, в марте-мае может увеличиться еще на 5–10%. К концу 2025 года рост может составить до 20%. Мировая экономическая ситуация также влияет на динамику стоимости в Украине.

Согласно данным Госстата, в феврале продукты подорожали на 1,2%, а годовая инфляция достигла 15%.

Пшеничный (мука высшего сорта) – подорожал на 3,4%.

Пшеничный (мука первого сорта) – вырос в стоимости на 2,1%.

Ржаной – на 0,7%.

Батон (500 г) – прибавил 2,4%.

Где дешевле всего купить?

АТБ – 23,90 гривен (0,6 кг) (без акционных скидок).

Фора – 35,70 грн.

Fozzyshop – 37,40.

Megamarket – 39,80 грн.

Novus – 41,49 грн.

Сильпо – 43,25.

Рост в 2025 году сохраняет тенденцию, начавшуюся еще в 2024 году.

Эксперты предупреждают, что подорожание хлеба в Харькове продолжится, но покупатели могут экономить, выбирая продукцию по более низким ценам.

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