Закінчення опалювального сезону в Харкові зазвичай настає за термінами встановленими по всій Україні.

Перші дні весни принесли суттєве потепління, проте знову настали прохолодні дні, тому важливо знати, коли обіцяють закінчення опалювального сезону в Харкові, повідомляє Politeka.net.

Україна постає перед труднощами через низькі запаси газу та пошкодження інфраструктури.

Цей період зазвичай настає, коли середньодобова температура протягом кількох днів стабільно тримається на рівні +8°C і вище. Традиційно опалення припиняють подавати до будинків 15 квітня, проте точна дата залежить від погодних умов у кожному регіоні та рішення місцевої влади.

У 2024 році закінчення опалювального сезону в Харкові настало 26 березня через теплу погоду, що дозволило зменшити навантаження на енергосистему.

У 2025 році весняне потепління настало раніше, однак у другій половині березня сталося різке похолодання. Через це котельні міста поки що працюють у економному диференційованому режимі, забезпечуючи комфортну температуру в оселях харків’ян.

Підкреслимо також, що у більшості великих міст України тарифи на тепло не однакові для всіх споживачів і різняться в залежності від типу будинку та постачальної компанії. Плата за опалення в місті відносно невисока: 1539,50 грн за 1 Гкал або за відсутності лічильників — 39,38 грн/м кв.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.