Первые дни весны принесли существенное потепление, однако снова наступили прохладные дни, потому важно знать, когда обещают окончание отопительного сезона в Харькове, сообщает Politeka.net.
Украина встает перед трудностями из-за низких запасов газа и повреждения инфраструктуры.
Данный период наступает, когда среднесуточная температура в течение нескольких дней стабильно держится на уровне +8°C и выше. Традиционно отопление прекращают подавать в дома с 15 апреля, однако точная дата зависит от погодных условий в каждом регионе и решения местных властей.
В 2024 году окончание отопительного сезона в Харькове наступило 26 марта из-за теплой погоды, что позволило уменьшить нагрузку на энергосистему.
В 2025 году весеннее потепление наступило раньше, однако во второй половине марта произошло резкое похолодание. Поэтому котельные города пока работают в экономном дифференцированном режиме, обеспечивая комфортную температуру в домах харьковчан.
Подчеркнем также, что в большинстве крупных городов Украины тарифы на тепло не одинаковы для всех потребителей и разнятся в зависимости от типа дома и снабженческой компании. Плата за отопление в городе относительно невысокая: 1539,50 грн за 1 Гкал или при отсутствии счетчиков – 39,38 грн/м кв.
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