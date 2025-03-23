Синоптики зробили прогноз погоди в Харкові на 24-30 березня та розкрили, чого чекати від погодних сюрпризів.

В Україні почалась хвиля похолодання, прогноз погоди в Харкові на 24-30 березня обіцяє продовження негоди, повідомляє Politeka.net.

Такі інформацію опублікували синоптики Sinoptik.ua.

Синоптики зробили прогноз погоди в Харкові на 24-30 березня. Так, вже в понеділок 24-ого, вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів. Температура +5 до +11. У давнину була приказка, що у цей день "туман з'їдає сніг", тобто вказує на прихід тепла. Туман також вказував на теплу середину травня.

У вівторок 25-ого сонце рідко з'являтиметься. Повітря прогріється від +5 до +11 градусів. У давнину помітили: якщо сьогодні буде туман, то чекає великий врожай льону і конопель.

У середа 26-ого погода буде похмурою. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ. Температура +7 до +13. У минулі часи примітили: коли 26-ого буде туман, то все літо дощове.

Четвер 27-ого. З ранку до самого вечора небо затягне хмарами. Повітря: +8 до +13. Від наших пращурів до нас дійшло таке спостереження: пощастить почути грім у цей день, літо стане родючим.

П'ятниця 28-ого. Хмарні погодні умови триматимуться до самого вечора. Без опадів з температурою +8 до +13. Якщо ж у цей день прилітають чайки, то можна чекати тепла.

Субота 29-ого буде похмурою. Сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар - прогріється від +9 до +13. У народі говорили: "Сонця хоч і немає, а вода все одно тече". А коли була тепло, то і весна вся обіцяла бути сонячною.

У неділю 30-ого небо вкриють хмари, протримається +9 до +15. Сьогодні зазвичай бурхливо тане сніг.

Тобто прогноз погоди в Харкові на 24-30 березня обіцяє похмурі дні без опадів та весняною прохолодою.

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