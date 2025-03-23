Синоптики сделали прогноз погоды в Харькове на 24-30 марта и раскрыли, что ждать от погодных сюрпризов.

В Украине началась волна похолодания, прогноз погоды в Харькове на 24-30 марта обещает продолжение непогоды, сообщает Politeka.net.

Такие сведения опубликовали синоптики Sinoptik.ua.

Синоптики сделали прогноз погоды в Харькове на 24-30 марта. Так, уже в понедельник 24-го утром небо затянется облаками, которые так и не будут исчезать до конца дня. Без осадков. Температура +5 до +11. В прежние времена в этот день почитается память мученика. Туман также указывал на тёплую середину мая.

Во вторник 25-ого солнце редко будет появляться. Воздух прогреется от +5 до +11 градусов. В старину заметили: если сегодня будет туман, то ждет большой урожай льна и конопли.

В среду 26-го погода будет пасмурной. Почти весь день пройдет без осадков, только ближе к вечеру может начаться сильный дождь. Температура +7 до +13. В прошлые времена приметили: если двадцать шестой будет туман, то все лето дождливое.

Четверг 27-ого. С утра до самого вечера небо затянет облаками. Воздух: +8 до +13. От наших предков до нас дошло такое наблюдение: повезет услышать гром в этот день, лето станет плодородным.

Пятница 28-ого. Облачные погодные условия будут держаться до самого вечера. Без осадков с температурой от +8 до +13. Если же в этот день прилетают чайки, то можно ожидать тепла.

Суббота 29-ого будет пасмурной. Солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков - прогреется от +9 до +13. В народе говорили: "Солнца хоть и нет, а вода все равно течет". А когда было тепло, то и весна вся обещала быть солнечной.

В воскресенье 30-ого небо покроют облака, продержится +9 до +15. Сегодня обычно бурно тает снег.

То есть прогноз погоды в Харькове на 24-30 марта обещает пасмурные дни без осадков и весенней прохладой.

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