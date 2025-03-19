Комунальники активно готуються до завершення опалювального сезону у Харкові та області.

Влада та комунальні служби відстежують погодні умови, щоб визначити оптимальний момент для завершення опалювального сезону у Харкові та області, пише Політека.

Міська влада пояснила, що через коливання температури, запроваджено дискретний режим роботи котелень. Це дозволяє зменшувати подачу тепла в оселі мешканців у спекотні дні та таким чином заощаджувати газові ресурси.

"Ми ретельно стежимо за прогнозом погоди. Коли надворі потеплішає, подача тепла знижується, що допомагає значно економити газ", - пояснив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, точна дата завершення опалювального сезону у Харкові та області поки не визначена і наразі вимикати все повністю - недоцільно. Відключення відбудеться лише тоді, коли встановиться стабільна температура на рівні +8 градусів і вище.



Зазвичай в Україні батареї вимикають 15 квітня, але якщо буде стабільно тепла погода - це можуть зробити і раніше, як, до прикладу, минулого року. У 2024-му батареї стали холодними вже 26 березня.

Після вимкнення - комунальні служби розпочнуть підготовку до наступного осінньо-зимового періоду. Фахівці планують провести перевірку мереж та модернізацію обладнання, щоб забезпечити стабільне теплопостачання взимку 2025 року.

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