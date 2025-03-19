Коммунальщики активно готовятся к завершению отопительного сезона в Харькове и области.

Власти и коммунальные службы отслеживают погодные условия, чтобы определить оптимальный момент для завершения отопительного сезона в Харькове и области, пишет Политика.

Городские власти объяснили, что из-за колебаний температуры, введен дискретный режим работы котельных. Это позволяет уменьшать подачу тепла в жилища в жаркие дни и таким образом экономить газовые ресурсы.

"Мы тщательно следим за прогнозом погоды. Когда на улице потеплеет, подача тепла снижается, что помогает значительно экономить газ", - пояснил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, точная дата завершения отопительного сезона в Харькове и области пока не определена и отключать все полностью - нецелесообразно. Отключение произойдет, только если установится стабильная температура на уровне +8 градусов і выше.



Обычно в Украине батареи выключают 15 апреля, но если будет стабильно теплая погода – это могут сделать и раньше, как, например, в прошлом году. В 2024 году батареи стали холодными уже 26 марта.

После отключения – коммунальные службы начнут подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. Специалисты планируют провести проверку сетей и модернизацию оборудования для обеспечения стабильного теплоснабжения зимой 2025 года.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий в 2025 году: когда и на сколько увеличат выплаты украинцам.