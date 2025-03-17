У Харкові та області на 18 березня 2025 року вже заплановано низку графіків відключення світла, які триватимуть до 11 годин на добу.

У вівторок, 18 березня 2025 року, і в Харкові, і на території області будуть застосовуватися графіки відключення світла, повідомляє Політека.

У Харкові на 18 березня "Харківобленерго" запланувало аварійно-відновлювальні роботи в електромережі в Салтівському районі. Через це з 8:00 до 19:00 діятимуть графіки відключення світла за такими адресами:

Салтівське шосе (будинки по парній стороні з 228 до 256В);

вулиця Карпатська (непарні 67-111, парні 62-102);

вул. Литовська (непарні 141-153, парні 154-168);

вул. Благодатна (1-61, 65-103, 2);

проїзд Карпатський 1-й (буд. 3, 3В, 4-8);

проспект Тракторобудівників (будинки по парній стороні 2-86);

вулиця Єдності (171 (різні корпуси), 177, 177А, 177Б, 179, 179А, 179Б);

Амосова (6, 6А, 9А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 24, 26);

Естонська (буд. 68, 70, 72, 78, 82);

Солов'їна (непарні 1-43, парні 2, 6-22, 26, 28, 32-42);

Велозаводська, 35.

Ці аварійно-відновлювальні роботи в Салтівському районі продовжаться і 19 числа, в ті ж години та за тими ж адресами, пише Політека.

Також запроваджуються графіки відключення електроенергії на 18 березня в місті Люботин Харківської області. В цей день без світла з 9:00 до 17:00 залишаться мешканці деяких будинків по вулицях Соняшникова, Березова, Весняна, Каштанова, Миру, Травнева, Родини Кошиць, Бурштинова, Злагоди, пров. Соняшниковий і Весняний, вʼїзду Осінній.

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