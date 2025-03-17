В Харькове и области на 18 марта 2025 года уже запланирован ряд графиков отключения света, которые продлятся до 11 часов в сутки.

Во вторник, 18 марта 2025 года, и в Харькове, и на территории области будут применяться графики отключения света, сообщает Политека.

В Харькове на 18 марта "Харьковоблэнерго" запланировало аварийно-восстановительные работы в электросети в Салтовском районе. Поэтому с 8:00 до 19:00 будут действовать графики отключения света по следующим адресам:

Салтовское шоссе (дома по парной стороне с 228 до 256В);

улица Карпатская (нечетные 67-111, парные 62-102);

ул. Литовская (нечетные 141-153, четные 154-168);

вул. Благодатна (1-61, 65-103, 2);

проезд Карпатский 1-й (д. 3, 3В, 4-8);

проспект Тракторостроителей (дома по парной стороне 2-86);

улица Единства (171 (разные корпуса), 177, 177А, 177Б, 179, 179А, 179Б);

Амосова (6, 6А, 9А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 24, 26);

Эстонская (68, 70, 72, 78, 82);

Соловьиная (нечетные 1-43, парные 2, 6-22, 26, 28, 32-42);

Велозаводская, 35.

Эти аварийно-восстановительные работы в Салтовском районе продолжатся и 19 числа, в те же часы и по тем же адресам, пишет Политека.

Также вводятся графики отключения электроэнергии на 18 марта в городе Люботин Харьковской области. В этот день без света с 9:00 до 17:00 останутся жители некоторых домов по улицам Соняшниковая, Березовая, Весенняя, Каштановая, Мира, Майская, Семьи Кошиц, Бурштынова, Злагодый, пер. Подсолнечный и Весенний, въезд Осенний.

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