Яка зараз ситуація в українській енергосистемі та чи буде запроваджено графіки відключення світла в Харкові та області на неділю, 16 березня 2025 року.

Ситуацію в енергосистемі погіршують нові масовані атаки з боку рф та погана погода, тож Політека розповідає, чи будуть вводитися графіки відключення світла в Харківській області 16 березня.

За даними ДТЕК, в ніч на 15 березня україські енергообʼєкти знову стали мішенню для російських окупантів. Суттєво пошкоджено обʼєкти енергетики, частина споживачів лишилася без електроенергії.

На місцях працюють енергетики та ліквідовують наслідки атак, аби якнайшвидше повернути людям живлення, повідомляє Політека.

Напередодні компанія "Укренерго" повідомила, що несприятливі погодні умови також негативно впливають на ситуацію в мережі. Через сильні пориві вітру та дощі мешканці низки населених пунктів у чотирьох регіонах залишилися без електроенергії – це торкнулося Закарпаття, Кіровоградщини, Миколаївщини та Чернігівщини.

У Харкові та області наразі не плануються на неділю, 16 березня, графіки відключення світла – ні стабілізаційні, ні аварійні, ні навіть локальні, які зазвичай відбуваються під час проведення енергетиками профілактичних робіт у мережі.

Але ситуація ще може змінитися. Якщо в Харківській області буде потреба в запровадженні графіків відключення світла, то про це буде повідомлено на офіційному сайті чи сторінках обленерго.

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