Какая сейчас ситуация в украинской энергосистеме и будут ли введены графики отключения света в Харькове и области на воскресенье, 16 марта 2025 года.

Ситуацию в энергосистеме усугубляют новые массированные атаки со стороны рф и плохая погода, поэтому Политека рассказывает, будут ли вводиться графики отключения света в Харьковской области 16 марта.

По данным ДТЭК, в ночь на 15 марта украинские энергообъекты снова стали мишенью для российских оккупантов. Существенно повреждены объекты энергетики, часть потребителей осталась без электроэнергии.

На местах работают энергетики и ликвидируют последствия атак, чтобы как можно быстрее вернуть людям питание, сообщает Политека.

Накануне компания "Укрэнерго" сообщила, что неблагоприятные погодные условия также оказывают негативное влияние на ситуацию в сети. Из-за сильных порывов ветра и дождей жители ряда населенных пунктов в четырех регионах остались без электроэнергии – это коснулось Закарпатья, Кировоградщины, Николаевщины и Черниговщины.

В Харькове и области пока не планируются на воскресенье, 16 марта, графики отключения света – ни стабилизационные, ни аварийные, ни даже локальные, которые обычно происходят во время проведения энергетиками профилактических работ в сети.

Но ситуация еще может измениться. Если в Харьковской области потребуется введение графиков отключения света, то об этом будет сообщено на официальном сайте или страницах облэнерго.

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