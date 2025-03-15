Експерти регіонального гідрометцентру розповіли, яким буде прогноз погоди в Харкові та області на неділю, 16 березня 2025 року.

На неділю, 16 березня 2025 року, прогноз погоди в Харкові та області взагалі не порадує мешканців сонцем і теплом, повідомляє Політека.

За даними експертів регіонального центру з гідрометеорології, протягом доби очікується хмарність і дощі.

При цьому вітер північно-західний, помірний, швидкістю до 5-10 метрів за секунду, пише Політека.

Стосовно температури повітря прогноз погоди в Харківській області на 16 березня також не дуже приємний: вночі очікується +4+9 градусів тепла, а вдень до +6+11. Дещо тепліше на південному сході регіону – до +17 градусів.

У самому Харкові добового перепаду температури практивно не буде – вночі та вдень очікується приблизно +6+8 градусів.

А от у понеділок, 17 березня, відповідно до прогнозу погоди, умови продовжать погіршуватися. Вночі дощ, місцями з мокрим снігом, вітер трохи посилиться, на дорогах місцями ожеледиця, а температура вдень максимально підніметься до +3+8.

18 числа буде ще холодніше, в нічні години по області буде до -4 морозу, а вдень від 0 до +5. Але якщо в нічні години ще можливі невеликі опади, то в денні істотних опадів не передбачається.

Крім того, синоптики попереджають про весняне водопілля на річках регіону. За три дні (з неділі до вівторка) загальний підйом рівнів води становитиме від 10 до 40 сантиметрів.

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