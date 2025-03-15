На воскресенье, 16 марта 2025 года прогноз погоды в Харькове и области вообще не порадует жителей солнцем и теплом, сообщает Политека.
По данным экспертов регионального центра гидрометеорологии, в течение суток ожидается облачность и дожди.
При этом ветер северо-западный, умеренный, скоростью до 5-10 метров в секунду, пишет Политека.
По температуре воздуха прогноз погоды в Харьковской области на 16 марта также не очень приятный: ночью ожидается +4+9 градусов тепла, а днем до +6+11. Несколько теплее на юго-востоке региона – до +17 градусов.
В Харькове суточного перепада температуры практически не будет – ночью и днем ожидается примерно +6+8 градусов.
А вот в понедельник, 17 марта, согласно прогнозу погоды, условия продолжат ухудшаться. Ночью дождь, местами с мокрым снегом, ветер немного усилится, на дорогах местами гололедица, а температура днем максимально поднимется до +3+8.
18 числа будет еще холоднее, в ночные часы по области будет до -4 мороза, а днем от 0 до +5. Но если в ночные часы еще возможны небольшие осадки, то в дневные существенные осадки не предполагается.
Кроме того, синоптики предупреждают о весеннем половодье на реках региона. За три дня (с воскресенья по вторник) общий подъем уровней воды составит от 10 до 40 сантиметров.
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