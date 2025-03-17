Підвищення тарифів на газ у Харкові може вдарити по кишенях місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на газ у Харкові та інших містах пов'язане з введенням так званої "третєї платіжки" за обстеження газопроводів на герметичність і щільність, повідомляє Politeka.

З 1 квітня 2025 року в Україні споживачі природного газу, попри мораторій на підвищення цін, отримують додаткові платіжки за нову послугу з технічного обслуговування будівель.

Ці квитанції, що стали обов’язковими з 29 вересня 2023 року згідно з наказом Міністерства енергетики, одержують мешканці багатоквартирних будинків. Вартість послуг залежить від з'єднань і кранів у будівлі, довжини мережі та віку газопроводів. Водночас додаткові витрати розподілені на кількість мешканців.

Якщо газові мережі будинку старші за 25 років, плата за обслуговування буде надходити раз на три роки, а якщо менше — раз на п'ять. У Харкові сума такої платіжки може варіюватися від 100 до 900 грн.

Що стосується основної ціни на газ, то він залишатиметься без змін: 7,96 грн за кубометр для безкоштовних споживачів. Однак для частини споживачів, залежно від постачальника, ціна може складати від 7,7 до 9 грн за куб. м.

Підвищення тарифів на газ у Харкові та інших регіонах пов’язано із забезпеченням оплати витрат на технічне обслуговування газопроводів, але ціни не змінюються до завершення холодного сезону, який триває до 30 квітня 2025 року.

Джерело: Газмережі

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