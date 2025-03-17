Повышение тарифов на газ в Харькове может ударить по карманам местных жителей.

Повышение тарифов на газ в Харькове и других городах связано с введением так называемой "третьей платежки" за обследование газопроводов на плотность и герметичность, сообщает Politeka.

С 1 апреля 2025 г. в Украине потребители природного газа, несмотря на мораторий на повышение цен, получают дополнительные платежи за новую услугу по техническому обслуживанию зданий.

Эти квитанции, ставшие обязательными с 29 сентября 2023 г. согласно приказу Министерства энергетики, получают жильцы многоквартирных домов. Стоимость услуг зависит от соединений и кранов в здании, длине сети и возрасте газопроводов. В то же время, дополнительные расходы распределены на количество жителей.

Если газовые сети дома старше 25 лет, плата за обслуживание будет поступать раз в три года, а если меньше – раз в пять. В Харькове сумма такой платежки может варьироваться от 100 до 900 грн.

Что касается основной цены на газ, то он будет оставаться без изменений: 7,96 грн. за кубометр для бесплатных потребителей. Однако для части потребителей в зависимости от поставщика цена может составлять от 7,7 до 9 грн за куб. м.

Повышение тарифов на газ в Харькове и других регионах связано с обеспечением оплаты расходов на техническое обслуживание газопроводов, но цены не изменяются до завершения холодного сезона, который продлится до 30 апреля 2025 года.

Источник: Газсети

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