На вівторок, 11 березня 2025 року, на території Харківської області заплановано локальний графік відключення світла та води, повідомляє Політека.
Проте відключення графіки відключення світла у Харківській області не є єдиними, відомо, що вода буде відсутня протягом двох діб.
В "Укренерго" напередодні повідомляли, що внаслідок весняного потепління та сонячній погоді продовжує знижуватися рівень споживання електроенергії зокрема у Харківській області.
Наслідки ракетно-дронових атак по українських енергообʼєктах енергетики намагаються оперативно виправляти.
Такі графіки відключень у Харківській області плануються і на цей тиждень, починаючи з 10 березня.
Жителів Харківської області терміново попередили, що у зв'язку з ремонтними роботами водопровідної мережі по вулулиці Харківська.
"Просимо зробити запас води на ці дні", - повідомляє "Чугуїввода".
11 березня 2025року з 8 ранку на дві доби буде припинено водопостачання в місті Чугуїв на вулицях:
вул. Старонікольська, 1-24,
вул. Перемоги,
вул. Червономанєжна,
пров. Червономанєжний,
вул. Уланська,
пл. Уланська,
вул. Шевченка,
вул. Медова,
пров. Медовий,
вул. Березова.
Водопостачання у Харківській області буде відновлено після завершення ремонтних робіт.
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