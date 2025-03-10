Комунальні служби повідомили про новий графік відключення світла та води у Харкові та Харківській області на 11 березня.

На вівторок, 11 березня 2025 року, на території Харківської області заплановано локальний графік відключення світла та води, повідомляє Політека.

Проте відключення графіки відключення світла у Харківській області не є єдиними, відомо, що вода буде відсутня протягом двох діб.

В "Укренерго" напередодні повідомляли, що внаслідок весняного потепління та сонячній погоді продовжує знижуватися рівень споживання електроенергії зокрема у Харківській області.

Наслідки ракетно-дронових атак по українських енергообʼєктах енергетики намагаються оперативно виправляти.

Такі графіки відключень у Харківській області плануються і на цей тиждень, починаючи з 10 березня.

Жителів Харківської області терміново попередили, що у зв'язку з ремонтними роботами водопровідної мережі по вулулиці Харківська.

"Просимо зробити запас води на ці дні", - повідомляє "Чугуїввода".

11 березня 2025року з 8 ранку на дві доби буде припинено водопостачання в місті Чугуїв на вулицях:

вул. Старонікольська, 1-24,

вул. Перемоги,

вул. Червономанєжна,

пров. Червономанєжний,

вул. Уланська,

пл. Уланська,

вул. Шевченка,

вул. Медова,

пров. Медовий,

вул. Березова.

Водопостачання у Харківській області буде відновлено після завершення ремонтних робіт.

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