На вівторок, 11 березня 2025 року, на території Харківської області заплановано локальний графік відключення світла та води, повідомляє Політека.

Проте відключення графіки відключення світла у Харківській області не є єдиними, відомо, що вода буде відсутня протягом двох діб.

В "Укренерго" напередодні повідомляли, що внаслідок весняного потепління та сонячній погоді продовжує знижуватися рівень споживання електроенергії зокрема у Харківській області.

Наслідки ракетно-дронових атак по українських енергообʼєктах енергетики намагаються оперативно виправляти.

Такі графіки відключень у Харківській області плануються і на цей тиждень, починаючи з 10 березня.

Відключення світла та води у Харківській області 11 березня

Жителів Харківської області терміново попередили, що у зв'язку з ремонтними роботами водопровідної мережі по вулулиці Харківська.

"Просимо зробити запас води на ці дні", - повідомляє "Чугуїввода".

11 березня 2025року з 8 ранку на дві доби буде припинено водопостачання в місті Чугуїв на вулицях:

вул. Старонікольська, 1-24,

вул. Перемоги,

вул. Червономанєжна,

пров. Червономанєжний,

вул. Уланська,

пл. Уланська,

вул. Шевченка,

вул. Медова,

пров. Медовий,

вул. Березова.

Водопостачання у Харківській області буде відновлено після завершення ремонтних робіт.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії отримують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025: коли та на скільки збільшать виплати для українців.