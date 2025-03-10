Коммунальные службы сообщили о новом графике отключения света и воды в Харькове и Харьковской области на 11 марта.

На вторник, 11 марта 2025 года, на территории Харьковской области запланирован локальный график отключения света и воды, сообщает Политика.

Однако отключение графики отключения света в Харьковской области не является единственным, известно, что вода будет отсутствовать в течение двух суток.

В "Укрэнерго" накануне сообщали, что в результате весеннего потепления и солнечной погоды продолжает снижаться уровень потребления электроэнергии в частности в Харьковской области.

Последствия ракетно-дроновых атак по украинским энергообъектам энергетики пытаются оперативно исправлять.

Такие графики отключений в Харьковской области планируются и на текущую неделю, начиная с 10 марта.

Жители Харьковской области срочно предупредили, что в связи с ремонтными работами водопроводной сети по ул.

"Просим сделать запас воды на эти дни", - сообщает Чугуеввода.

11 марта 2025 года с 8 утра на двое суток будет прекращено водоснабжение в городе Чугуев на улицах:

ул. Староникольская, 1-24,

ул. Победы,

ул. Красноманежная,

пров. Красноманежный,

ул. Уланская,

пл. Уланская,

ул. Шевченко,

ул. Медовая,

пров. Медовый,

ул. Березовая.

Водоснабжение в Харьковской области будет возобновлено после завершения ремонтных работ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.