На вторник, 11 марта 2025 года, на территории Харьковской области запланирован локальный график отключения света и воды, сообщает Политика.
Однако отключение графики отключения света в Харьковской области не является единственным, известно, что вода будет отсутствовать в течение двух суток.
В "Укрэнерго" накануне сообщали, что в результате весеннего потепления и солнечной погоды продолжает снижаться уровень потребления электроэнергии в частности в Харьковской области.
Последствия ракетно-дроновых атак по украинским энергообъектам энергетики пытаются оперативно исправлять.
Такие графики отключений в Харьковской области планируются и на текущую неделю, начиная с 10 марта.
Жители Харьковской области срочно предупредили, что в связи с ремонтными работами водопроводной сети по ул.
"Просим сделать запас воды на эти дни", - сообщает Чугуеввода.
11 марта 2025 года с 8 утра на двое суток будет прекращено водоснабжение в городе Чугуев на улицах:
ул. Староникольская, 1-24,
ул. Победы,
ул. Красноманежная,
пров. Красноманежный,
ул. Уланская,
пл. Уланская,
ул. Шевченко,
ул. Медовая,
пров. Медовый,
ул. Березовая.
Водоснабжение в Харьковской области будет возобновлено после завершения ремонтных работ.
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