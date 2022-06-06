З 24 лютого український воїн Олексій Литвинов захищав Харків, також був медиком у госпіталі та стрільцем у роті охорони. Захисник Батьківщини загинув у неділю, 5 червня.
Про це повідомили на сторінці "Сестра милосердя АТО" в Facebook.
Уточнюється, що Олексій Литвинов пройшов Майдан, захищав ХОДА (Харківська обласна державна адміністрація - прим.ред) від штурму і був сильно побитий. Добровільно пройшов курси парамедицини і поїхав на Донбас рятувати життя. Там він був у самому пеклі, витягуючи поранених, і повернувся живим.
24 лютого, не вагаючись, Олексій Литвинов взяв зброю в руки і пішов захищати рідний Харків. На жаль, вранці 5 червня його не стало.
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У коментарях українці висловили слова співчуття і підтримки близьким Олексія, багато хто не може повірити в те, що сталося: "Як це? Льоша! Це неможливо", "Ще війна не скінчилася, а ти пішов недочекавшись! Як же так! Спочивай з миром", "Величезна втрата. Вічна пам'ять!", "Не хочеться вірити".
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