Російські окупанти знову обстріляли Харків і область.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

Так, Синєгубов повідомив, що окупанти обстріляли Київський район Харкова, тут обійшлося без постраждалих.

"Протягом минулої доби окупанти обстріляли Київський район Харкова. Постраждалих немає. Також масовано обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області", – розповів він.

За його словами, в результаті обстрілів області загинули 4 людини. Поранення отримали в цілому 7 осіб.

"У Золочеві загинула жінка, в Іванівці Ізюмського району - 12-річний хлопчик. У с. Шестакове Чугуївського району - 2 загиблих", – розповів він.

Нагадаємо, окупанти почали впроваджувати свої "папірці" на Харківщині: "Люди намагаються виїхати, але..."

Крім того, фанатка "русского мира" повернулася з рф до Харкова, за що і поплатилася.

Також з'явилося відео, як син підлеглої Бориса Джонсона під Харковом боровся з окупантами: "Це було нереально".