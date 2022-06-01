Российские оккупанты снова обстреляли Харьков и область.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Так, Синегубов сообщил, что оккупанты обстреляли Киевский район Харькова, тут обошлось без пострадавших.

"В течение минувших суток оккупанты обстреляли Киевский район Харькова. Пострадавших нет. Также массированно обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы области", – рассказал он.

По его словам, в результате обстрелов области погибли 4 человека. Ранения получили в общей сложности 7 человек.

"В Золочеве погибла женщина, в Ивановке Изюмского района - 12-летний мальчик. В с. Шестаково Чугуевского района - 2 погибших", – рассказал он.

Напомним, оккупанты начали внедрять свои "бумажки" на Харьковщине: "Люди пытаются уехать, но..."

Кроме того, фанатка "русского мира" вернулась из России в Харьков, за что и поплатилась.

Также появилось видео, как сын подчиненной Бориса Джонсона под Харьковом сражался с оккупантами: "Это было нереально".