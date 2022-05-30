У Харкові спіймали любительку "русского мира".

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції.

За інформацією правоохоронців, вдень 29 травня на лінію "102" подзвонили небайдужі харків'яни і розповіли про жінку, яка неодноразово негативно висловлювалася про українських захисників і прославляла "русский мир".

Патрульні прибули за адресою, щоб перевірити інформацію і виявили в телефоні у жінки фото зруйнованої інфраструктури міста, її висловлювання про те, що нібито українці самі обстрілюють свої міста. Сама вона не заперечувала власної позиції.

Також було встановлено, що жінка нещодавно повернулася з-за кордону, де відвідувала кілька країн, у тому числі Росію. Для детальної перевірки її доставили у відділення поліції.

Нагадаємо, з'явилося відео, як син підлеглої Бориса Джонсона під Харковом боровся з окупантами: "Це було нереально".

Також бабуся розповіла, як загинув її онук під час роздачі гуманітарки.

Крім того, ЗСУ добряче пошарпали окупантів на Харківському напрямку: цілі підрозділи відмовляються йти в наступ.