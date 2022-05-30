В Харькове поймали любительницу "русского мира".
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По информации правоохранителей, днем 29 мая на линию "102" позвонили неравнодушные харьковчане и рассказали о женщине, которая неоднократно отрицательно выражалась об украинских защитниках и прославляла "русский мир".
Патрульные прибыли по адресу, чтобы проверить информацию и обнаружили в телефоне у женщины фото разрушенной инфраструктуры города, ее высказывания о том, что якобы украинцы сами обстреливают свои города. Сама она не отрицала собственной позиции.
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Также было установлено, что женщина недавно вернулась из-за границы, где посещала несколько стран, в том числе Россию. Для детальной проверки ее доставили в отделение полиции.
Напомним, появилось видео, как сын подчиненной Бориса Джонсона под Харьковом боролся с оккупантами: "Это было нереально".
Также бабушка рассказала, как погиб ее внук во время раздачи гуманитарки.
Кроме того, ВСУ изрядно потрепали оккупантов на Харьковском направлении: целые подразделения отказываются идти в наступление.