У селі Шестакове Харківської області російський військовий більше місяця ховався в будинку місцевого жителя, отримуючи їжу та одяг.

Про це повідомив начальник слідчого управління головного управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Затриманий російський військовослужбовець розповів, що народився у Кривому Розі. Там живуть його батьки. Чоловік переїхав до Криму. Після анексії півострова Росією прийняв громадянство РФ і служив навідником танка в армії країни-агресора.

Він зізнався, що в'їхав на територію України у складі колони з п’яти танків, але в так званій «військовій операції» брати участь не хотів, тому залишив танк і сховався в будинку одного з місцевих жителів. Молодик заявив, що після війни хотів залишитися в Україні та жити в сім'ї.

Місцевий житель йому допоміг, більше місяця дозволяв жити у своєму домі та видавав за сина. Правоохоронці затримали російського військового. Місцевого жителя, який йому допомагав, також затримали, щоб встановити його роль у цій справі.

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