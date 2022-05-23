У селі Шестакове Харківської області російський військовий більше місяця ховався в будинку місцевого жителя, отримуючи їжу та одяг.
Про це повідомив начальник слідчого управління головного управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
Затриманий російський військовослужбовець розповів, що народився у Кривому Розі. Там живуть його батьки. Чоловік переїхав до Криму. Після анексії півострова Росією прийняв громадянство РФ і служив навідником танка в армії країни-агресора.
Він зізнався, що в'їхав на територію України у складі колони з п’яти танків, але в так званій «військовій операції» брати участь не хотів, тому залишив танк і сховався в будинку одного з місцевих жителів. Молодик заявив, що після війни хотів залишитися в Україні та жити в сім'ї.
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Місцевий житель йому допоміг, більше місяця дозволяв жити у своєму домі та видавав за сина. Правоохоронці затримали російського військового. Місцевого жителя, який йому допомагав, також затримали, щоб встановити його роль у цій справі.
Нагадаємо, ЗСУ на Харківщині перехитрили окупантів, форсувавши Сіверський Донець.
Також повідомлялось, що окупанти намагаються в захопленому Ізюмі забрати чоловіків до себе на службу.
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