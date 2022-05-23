В селе Шестаково Харьковской области российский военный больше месяца прятался в доме местного жителя, получая еду и одежду.
Об этом сообщил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Задержанный российский военнослужащий рассказал, что родился в Кривом Роге. Там живут его родители. Мужчина переехал в Крым. После аннексии полуострова Россией принял гражданство РФ и служил наводчиком танка в армии страны-агрессора.
Он признался, что въехал на территорию Украины в составе колонны из пяти танков, но в так называемой «военной операции» участвовать не хотел, поэтому оставил танк и скрылся в доме одного из местных жителей. Молодой человек заявил, что после войны хотел остаться в Украине и жить в семье.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
Оккупанты отбили у ВСУ недавно освобожденное село и готовятся завершить окружение: обновленная карта боев
Мощные взрывы прогремели в центре Киева, появилось фото с места: не исключена диверсия
Арестович записал видео с сообщением о своем изгнании из Офиса президента: "Считаю себя счастливым..."
Массовая мобилизация в Украине: министр Резников предупредил, сколько людей заберут в армию
Местный житель ему помог, больше месяца позволял жить в своем доме и выдавал за сына. Правоохранители задержали российского военного. Местного жителя, который ему помогал, также задержали, чтобы установить его роль в этом деле.
Напомним, ВСУ на Харьковщине перехитрили оккупантов, форсировав Северский Донец.
Также сообщалось, что оккупанты пытаются в захваченном Изюме забрать мужчин к себе на службу.
Кроме того Politeka.net писала, что рФ для войны в Украине ищет оружие по миру – Данилов раскрыл, насколько успешно.