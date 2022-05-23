В селе Шестаково Харьковской области российский военный больше месяца прятался в доме местного жителя, получая еду и одежду.

Об этом сообщил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Задержанный российский военнослужащий рассказал, что родился в Кривом Роге. Там живут его родители. Мужчина переехал в Крым. После аннексии полуострова Россией принял гражданство РФ и служил наводчиком танка в армии страны-агрессора.

Он признался, что въехал на территорию Украины в составе колонны из пяти танков, но в так называемой «военной операции» участвовать не хотел, поэтому оставил танк и скрылся в доме одного из местных жителей. Молодой человек заявил, что после войны хотел остаться в Украине и жить в семье.

Местный житель ему помог, больше месяца позволял жить в своем доме и выдавал за сына. Правоохранители задержали российского военного. Местного жителя, который ему помогал, также задержали, чтобы установить его роль в этом деле.

Напомним, ВСУ на Харьковщине перехитрили оккупантов, форсировав Северский Донец.

Также сообщалось, что оккупанты пытаются в захваченном Изюме забрать мужчин к себе на службу.

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