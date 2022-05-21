У Борівській громаді, яка досі залишається окупованою, росіяни рубають ліс.
Про це
Зокрема, вирубка лісу йде в Підлимані, де окупанти спилюють великі старі сосни.
Імовірно росіяни рубають дерева, щоб зробити переправу через Оскол.
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