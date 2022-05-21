У Борівській громаді, яка досі залишається окупованою, росіяни рубають ліс.

Про це передавати у Telegram-каналі місцевої селищної ради.

Зокрема, вирубка лісу йде в Підлимані, де окупанти спилюють великі старі сосни.

Імовірно росіяни рубають дерева, щоб зробити переправу через Оскол.

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