В Боровской громаде, которая до сих пор остается оккупированной, россияне рубят лес.
Об этом
В частности, вырубка леса идет в Подлимане, где оккупанты спиливают большие старые сосны.
Предположительно россияне рубят деревья, чтобы сделать переправу через Оскол.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
Неконтролируемый курс валют и новые правила снятия наличных: НБУ принял ряд кардинальных решений
Во дворах - кладбища: еще один украинский город почти перестал существовать, фото
Британская разведка рассекретила план рф сразу после захвата Мариуполя: "Это означает, что россия..."
Оккупантам сложно продвигаться: на фронте заметили паритет, в СНБО объяснили, что будет дальше
Напомним, ВСУ на Харьковщине перехитрили оккупантов, форсировав Северский Донец.
Также сообщалось, что оккупанты пытаются в захваченном Изюме забрать мужчин к себе на службу.
Кроме того Politeka.net писала, что рФ для войны в Украине ищет оружие по миру – Данилов раскрыл, насколько успешно.