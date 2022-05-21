В Боровской громаде, которая до сих пор остается оккупированной, россияне рубят лес.

Об этом сообщили в Telegram-канале местного поселкового совета.

В частности, вырубка леса идет в Подлимане, где оккупанты спиливают большие старые сосны.

Предположительно россияне рубят деревья, чтобы сделать переправу через Оскол.

Напомним, ВСУ на Харьковщине перехитрили оккупантов, форсировав Северский Донец.

Также сообщалось, что оккупанты пытаются в захваченном Изюме забрать мужчин к себе на службу.

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