Відомий харківський кіт Степан, який став зіркою соцмереж, отримав престижну нагороду в Каннах.

Знаменитий Харківський кіт Степан, який полюбився українцям і став зіркою соцмереж, з початком війни переїхав з господинею до Франції. Тепер кота, якого на своїй сторінці показала навіть поп-зірка Брітні Спірс, отримав престижну премію блогерів в Каннах.

Господиня кота опублікувала в Instagram фото, на яких Степан ніби хвалиться своєю статуеткою премії World Influencers and Bloggers Awards. Крім того, Степан побував на церемонії нагородження, де побував на руках у відомого блогера Хабі Ламі.

Примітно, що на церемонію нагородження премії WIBA господиня нарядила Степана – у нього на шиї видно синьо-жовтий бантик.

На відео можна побачити, як Степан сидить на руках у Хабі Ламі, а той такий щасливий, що познайомився зі знаменитим Харківським котом.

"Спасибі вам всім! Я дуже, дуже щасливий!", - йдеться у підписі до фото Степана з нагородою.

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