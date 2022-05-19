Известный харьковский кот Степан, который стал звездой соцсетей, получил престижную награду в Каннах.

Знаменитый харьковский кот Степан, который полюбился украинцам и стал звездой соцсетей, с началом войны переехал с хозяйкой во Францию. Теперь кота, которого на своей странице показала даже поп-звезда Бритни Спирс, получил престижную премию блогеров в Каннах.

Хозяйка кота опубликовала в Instagram фото, на которых Степан как будто хвастается своей статуэткой премии World Influencers and Bloggers Awards. Кроме того, Степан побывал на церемонии награждения, где побывал на руках у известного блогера Хаби Ламе.

Примечательно, что на церемонию награждения премии WIBA хозяйка нарядила Степана – у него на шее видно сине-желтый бантик.

На видео можно увидеть, как Степан сидит на руках у Хаби Ламе, а тот такой счастливый, что познакомился со знаменитым харьковским котом.

"Спасибо вам всем! Я очень, очень счастлив!", - говорится в подписи к фото Степана с наградой.

Напомним, Вакарчук неожиданно отправился на Донбасс и впечатлил кадрами без постановок: "Берегите себя".

Как сообщала Politeka, Готовим фигуру к лету: Астафьева в облегающем наряде показала чудо-комплекс упражнений.

Также Politeka писала, что "Лесная мавка": Ребрик в воздушном платье-вышиванке заворожила магнетизмом.