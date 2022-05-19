Знаменитый харьковский кот Степан, который полюбился украинцам и стал звездой соцсетей, с началом войны переехал с хозяйкой во Францию. Теперь кота, которого на своей странице показала даже поп-звезда Бритни Спирс, получил престижную премию блогеров в Каннах.
Хозяйка кота опубликовала в Instagram фото, на которых Степан как будто хвастается своей статуэткой премии World Influencers and Bloggers Awards. Кроме того, Степан побывал на церемонии награждения, где побывал на руках у известного блогера Хаби Ламе.
Примечательно, что на церемонию награждения премии WIBA хозяйка нарядила Степана – у него на шее видно сине-желтый бантик.
"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"
Взрыв прогремел в оккупированном Мелитополе, что известно на данный момент: "Началась перестрелка"
Оккупанты взяли под контроль три населенных пункта, ВСУ отбили атаку на границе: обновленная карта фронта
Создание спецтрибунала по преступлениям россии: появились обнадеживающие подробности
Ярославский из "Мастер Шеф" честно признался, почему с утра опухший: "Стыдно..."
На видео можно увидеть, как Степан сидит на руках у Хаби Ламе, а тот такой счастливый, что познакомился со знаменитым харьковским котом.
"Спасибо вам всем! Я очень, очень счастлив!", - говорится в подписи к фото Степана с наградой.
Напомним, Вакарчук неожиданно отправился на Донбасс и впечатлил кадрами без постановок: "Берегите себя".
Как сообщала Politeka, Готовим фигуру к лету: Астафьева в облегающем наряде показала чудо-комплекс упражнений.
Также Politeka писала, что "Лесная мавка": Ребрик в воздушном платье-вышиванке заворожила магнетизмом.