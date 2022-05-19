Звільнене село Циркуни під Харковом продовжують обстрілювати окупанти.

Як передає Суспільне, через обстріли місцеві жителі виїжджають з населеного пункту.

Ганна Єна виїхала з Циркунів разом з паралізованою 96-річною матір'ю та сином, який двічі переніс інсульт. Розповідає, в селі постійно було чути вибухи.

"Бахало день і ніч. Світло відключилося з першого дня. Ми щодня ходили до колодязя по воду. Газ був, могли щось приготувати на газу. В нас там були запаси в погребах. Перший час не було що їсти. Картоплю звариш, огірка дістанеш. На водичці супи варили. Потім і газ виключили", — розповіла Ганна.

9 травня російські війська обстріляли населений пункт, в будинку жінки вилетіли вікна: "Я спала о третій годині ночі. Раптом на мене посипалося скло. Я вскочила, думала, що це в будинок потрапило".

За словами жінки, росіяни крали автівки місцевих жителів.

"Перший час вони почали машини викрадати: у кого добра машина у дворі стояли — сідають і їдуть", — каже Ганна Єна.

Жителька Циркунів говорить, що росіяни не заходили до її будинку, але 30 березня арештовували місцевих хлопців. Матері не знають, де перебувають сини протягом півтора місяця.

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