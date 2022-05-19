Освобожденное село Циркуны под Харьковом продолжают обстреливать оккупанты.

Как передает Суспільне, из-за обстрелов местные жители выезжают из населенного пункта.

Анна Ена уехала из Циркунов вместе с парализованной 96-летней матерью и сыном, который дважды перенес инсульт. Рассказывает, в селе постоянно были слышны взрывы.

"Бахало день и ночь. Свет отключился с первого дня. Мы каждый день ходили к колодцу за водой. Газ был, могли что-то приготовить на газу. У нас там были запасы в погребах. Первое время нечего было есть. Картошку сваришь, огурца достанешь. На водичке супы варили. Потом и газ отключили", - рассказала Анна.

9 мая российские войска обстреляли населенный пункт, в доме женщины вылетели окна: "Я спала в три часа ночи. Вдруг на меня посыпалось стекло. Я вскочила, думала, что это в дом попало".

По словам женщины, россияне воровали машины местных жителей.

"Первое время они начали машины угонять: у кого хорошая машина во дворе стояли — садятся и едут", — говорит Анна Йена.

Жительница Цыркунов говорит, что россияне не заходили в ее дом, но 30 марта арестовывали местных ребят. Матеря не знают, где находятся сыновья в течение полутора месяцев.

Напомним, Синегубов подписал новый запрет на Харьковщине.

Также ВСУ вышли к границе с РФ севернее Харькова.

Кроме того, истребитель оккупантов "долетался" в украинском небе, о чем кричал пилот.