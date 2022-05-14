У Харківській області Захисники України продовжують вибивати російських окупантів з нашою землі.

Про це повідомляє голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Протягом доби 13-14 травня окупанти не завдавали ударів по Харкову, зосередив увагу на позиціях ЗСУ та по громадах області. Від обстрілів страждають: Чугуїв, Дергачі, Золочів, Лозова та інші.

Очільник області підкреслив, що невщухаючі ворожі обстріли свідчать про те, що розслаблятися ще зарано. Закликав усіх адекватно реагувати на сигнали тривоги та не перебувати на вулицях без нагальної потреби.

“Наші збройні сили відтісняють ворога і мешканці починають повертатися до своїх будинків. Це ще занадто небезпечно! Відступаючи, ворог замінував абсолютно все – подвір’я, лісосмуги, узбіччя доріг, навіть дитячі ліжка тощо. Зараз триває ретельна робота з розмінування. Прошу до офіційних повідомлень утриматися від повернення”, – розповів Олег Синєгубов.

В області продовжується робота над відновленням критичної інфраструктури та доставкою гуманітарної допомоги, особливо для мешканців щойно звільнених населених пунктів.

Нагадаємо, Україна виграла битву за Харків: у США повідомили подробиці та назвали головну мету рф.

Також Синєгубов розповів про справжнє ставлення харків'ян до росіян: "Це просто нелюди".

Відзначимо, "Охочих повернутися в місто більше, ніж місць": люди масово повертаються до Харкова.